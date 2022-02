O PP ganha, mas é a extrema-direita que tem a chave do futuro político da maior região de Espanha

O Partido Popular (centro-direita) venceu as eleições regionais antecipadas de Castela e Leão ainda que tenha ficado a dez deputados da maioria absoluta e tenha de continuar a depender de terceiros para se manter na liderança do Governo da região. O PP solta-se dos liberais do Cidadãos, mas passa a depender directamente da vontade do VOX (extrema-direita).

