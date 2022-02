“Intimidação da Ucrânia não tem tido os resultados previstos por Moscovo”

O investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), Carlos Gaspar, acredita que as sanções preparadas pelos Estados Unidos e os seus aliados serão “calibradas” mediante o nível de acção da Rússia na Ucrânia. O fim dos exercícios militares na Bielorrússia no próximo domingo, coincidentes com o fim dos Jogos Olímpicos de Pequim, marca um momento decisivo entre os defensores do recuo e os partidários da guerra na Rússia.