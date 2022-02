Programa Life apoia valorização da componente ambiental dos Caminhos de Santiago

A Fundação Camino Lebaniego apresenta terça-feira, em Vila Nova de Gaia, um projecto-piloto orçado em 3,4 milhões de euros, cujo objectivo é adicionar uma componente ambiental e educativa aos Caminhos de Santiago “Pretendemos utilizar os caminhos de peregrinação do Norte de Espanha e de [Vila Nova de] Gaia como zonas para recuperar o meio ambiente, o meio cultural e a biodiversidade. Este é um projecto-piloto que servirá de exemplo para o resto dos caminhos de peregrinação e culturais de toda a Europa”, descreveu o presidente da fundação espanhola que promove a iniciativa, Manuel Bahíllo Martín.

À Lusa, o responsável explicou que o objectivo é “proporcionar uma melhor experiência aos peregrinos e aos visitantes” das zonas onde há trajectos dos Caminhos de Santiago, estando em causa o Caminho Lebaniego, que passa pela região de Cantábria, em Espanha, e o Caminho Português Central que passa por Gaia, em Portugal, vindo de Lisboa.

No total este projecto internacional – que tem como nome Steps for Life, em português “Passos para a Vida” – está orçado em 3,4 milhões de euros, 300 mil dos quais destinados a acções em Vila Nova de Gaia. “Temos uma parceria antiga com Gaia e conhecemos os problemas ambientais de Cantábria e de Gaia. Por isso, decidimos unir-nos para apresentar este projecto concreto que visa tornar os caminhos mais acessíveis e agradáveis”, explicou Manuel Bahíllo Martín, confessando ter a ambição de replicar a ideia junto de outros municípios portugueses. Arranjo de muros, restauro de calçadas, remoção de plantas invasoras, regeneração de charcos e plantação de árvores autóctones são, entre outras, o tipo de acções que fazem parte do Steps for Life.

Educação ambiental

Somam-se iniciativas ligadas à promoção das zonas intervencionadas, a luta contra o despovoamento das áreas rurais envolvidas, bem como uma “parte educativa e de informação” que o biólogo Henrique Alves, do departamento do ambiente e parques urbanos da Câmara de Gaia, acredita que “servirá de exemplo, podendo ser replicado na extensão do Caminho de Santiago e de outros caminhos de peregrinação e culturais”. “Temos tradição em participar em projectos europeus e conhecemos os parceiros de Cantábria. Quando nos candidatámos ao projecto já tínhamos definidas as acções que nos propomos fazer”, acrescentou.

Em causa, no concelho do distrito do Porto, está um trajecto que atravessa “praticamente todo o município”, sendo que “as intervenções podem começar a qualquer momento”. O projecto, que tem financiamento do programa LIFE Natureza e Biodiversidade da União Europeia, é apresentado na terça-feira às 11 horas no Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner, em Gaia.

A autarquia especifica que a equipa de trabalho do Steps for Life conta com a coordenação da Fundação Camino Lebaniego e com a participação da Câmara de Gaia, a Fundação Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE), a Associação Amica (AMICA), a Sociedade Espanhola de Ornitologia SeoBirdlife (SEO) e a Asociación Cántabra en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (AMPROS).

Já a Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente co-financia com quase meio milhão de euros, uma vez que “uma grande parte das acções previstas no projecto serão desenvolvidas em Zonas Especiais de Conservação (ZEC), em Zonas de Especial Conservação de Aves (ZEPA) e na Rede Natura 2000”, lê-se na informação divulgada hoje.

“Serão também realizadas intervenções na infra-estrutura no traçado do Camino Lebaniego, Património da Humanidade (UNESCO), mas igualmente nos caminhos lebaniegos castelhano e leonês, o que afectará positivamente as povoações rurais na proximidade. Esta oportunidade projectará também os Caminhos de Santiago a nível internacional, em Portugal e em Vila Nova de Gaia, e irá desenvolver-se até Dezembro de 2026”, acrescenta a autarquia.