Figuras públicas unem-se contra as agressões no Big Brother: “Estamos a normalizar”

A polémica começou muito antes de a Comissão para a Comissão para Cidadania e Igualdade de Género ter apresentado uma queixa contra Bruno de Carvalho por crime público de violência doméstica. Durante a semana, nas redes socais, várias figuras públicas insurgiram-se contra o “comportamento ameaçador” do ex-líder desportivo para com uma outra concorrente do Big Brother (BB), a cantora Liliana Almeida. Ana Garcia Martins, comentadora do programa, não tardou a pedir desculpa, numa publicação de Instagram, prometendo não ficar em silêncio. Este domingo, na gala, a influencer conhecida por Pipoca Mais Doce entrou em confronto com a apresentadora do formato e directora de entretenimento da TVI, Cristina Ferreira.