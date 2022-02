O ponto de chegada

Nada nos regenera tanto como o amor. Porque o amor, como digo tantas vezes, é a maior distracção da morte. Porque o amor é o sublinhado da frase que nunca escrevemos mas onde esclarecemos aos outros que estamos vivos. Muito vivos. Sem amor, a terra é um lugar de passagem e, na verdade, todos queremos contar uma história.

Eu nunca estive no Tinder, nem nunca ninguém ao meu lado fez uma jogada onde me mostrasse como funciona. Eu venho de uma brecha de tempo onde o Tinder não entrou e eu não me aproximei dele. Calhou. Temos sido felizes assim.

Hoje, dia dos namorados, escolhi falar do Tinder, mesmo sabendo pouco do seu funcionamento, mas sei de uma coisa muito importante e provavelmente a única que me interessa: conheço histórias muito bonitas que vieram daí e que evoluíram para algo grande e arrebatador. Não me interessa o ponto de partida mas o ponto aonde chegámos. Se é aquilo a que chamamos realmente amor, então está tudo certo. Equívocos incluídos.

As pessoas também escreviam cartas, lembram-se? E respondiam a anúncios que não passavam necessariamente por promessas de satisfação imediata. Eram motor de busca pelas afinidades que nos levam a um sítio bom. Inicialmente bom para decidirmos mais tarde se era realmente o que procurávamos ou precisávamos. Nada contra a satisfação imediata. Também é dela que precisamos vezes sem conta, sem medir o antes e o depois.

Devíamos pensar menos sobre o depois, mas a culpa persegue-nos.

O Tinder e outras plataformas que se assemelham foram a nova forma de responder a anúncios que diziam: “eu gosto dos Cure. Escreve-me se eles forem a tua banda preferida.”. Havia nesta ingenuidade muito crua uma forma de aproximação fácil e depois, muitas vezes, oca. Gostar da mesma banda (às vezes) não nos levou a lado nenhum, e, tantas vezes, foi o gatilho para um amor para a vida. Acho que venho de um tempo em que uma banda sedimentava amores, e para quem não militava nessa preferência, havia muitas formas de persuasão. Escolhi gastar energias nesse ginásio.

As pessoas, na erosão deste tempo, procuram cúmplices de outra forma. E por que não? Todos os românticos têm de se reinventar. O amor, sem nos darmos conta, também é a maior reinvenção, porque qualquer amor se asfixia na rotina baça que não faz justiça à luz da nossa presença. A existência do outro é uma bênção sim, mas se não fizermos nada para sacudir os nossos dias, vamos tomá-los como garantidos e isso é como comer empadão todas as quartas-feiras mesmo que a receita seja imbatível. Nas mãos dela. Na preparação dele. No gosto dos dois.

Falar de amor e da forma como o mantemos ou aniquilamos tornou-se uma coisa próxima da literatura leve que muitos temem. Eu temo mais as pessoas que não ousam pensar sobre o amor ou que não arriscam uma frase sobre o assunto por recearem ser confundidas com maus escritores, com gente com receitas rápidas para questões complexas.

A única coisa de que precisei nestes anos para falar de amor foi somente de vivê-lo. Chorar com isso. Ficar com muitas feridas em aberto e o coração, em muitos momentos, apertado. Ninguém sabe realmente muito sobre o amor a não ser que o viva.

O amor é um espaço profundamente democrático onde todos se sentem iguais, fracos e fortes na mesma medida. Ninguém tem ensinamentos sobre isso. Muito menos respostas eficazes. Não é fascinante? Termos avançado tanto como espécie e preservarmos as dores todas do amor sem solução para elas. Perguntem a uma catedrática ou a um operário como superaram de um desgosto de amor e nenhum terá a resposta certa e definitiva que sirva de molde a outros. Talvez a única coisa que nos distinga é ainda ousar viver o amor sem nos molharmos só até à cintura. Apanhemos então a onda.

Por isso, sim, no Tinder, no balcão de um bar, no parapeito de uma casa insuspeita, no comboio das 5, no café da esquina, todos merecemos e devemos procurar o amor. Que ninguém se erga com julgamentos sobre a forma como o procuramos. Desconfio cada vez mais de quem nos julga. Vibro cada vez mais com que nos aceita.

São insondáveis os caminhos do amor. É essa a minha fé.