BEI aumenta financiamento em Portugal para valor recorde de 5324 milhões

Portugal foi o segundo país da União Europeia que mais financiamento recebeu em percentagem do PIB, ocupando o quinto lugar em termos absolutos.

O Banco Europeu de Investimento (BEI) financiou 27 operações em Portugal em 2021, no valor recorde de 5324 milhões de euros, o que representa um aumento de 128% face a 2020, anunciou esta segunda-feira o vice-presidente da instituição, Ricardo Mourinho Félix.

Falando durante a apresentação da actividade do grupo BEI – composto pelo BEI e pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI) - em Portugal, Mourinho Félix destacou que, no ano passado, Portugal foi o segundo país da União Europeia que mais financiamento recebeu em percentagem do PIB (em 2020 tinha sido o quarto), ocupando o quinto lugar em termos absolutos.

Falando durante a apresentação da actividade em Portugal em 2021, o vice-presidente do BEI destacou que, globalmente, a instituição – que é o braço financeiro da União Europeia - assegurou um financiamento total de 95.000 milhões de euros, centrando-se, pelo segundo ano consecutivo, no combate à crise da covid-19 e aumentando, simultaneamente, o financiamento destinado a projectos ecológicos.

O BEI concedeu acima de 65.000 milhões de euros em empréstimos, enquanto o Fundo Europeu de Investimento (FEI) concedeu pouco mais de 30.000 milhões de euros em garantias e capitais próprios, quase triplicando o seu compromisso de financiamento (face a 12.900 milhões de euros em 2020).

“É um valor recorde, nunca o BEI tinha tido actividade tão robusta”, salientou Mourinho Félix.