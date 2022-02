Sereno e a anatomia de uma carreira, de Elvas à Índia

Cada carreira é um caso e, se nos anos 60 encontramos jogadores com passagens por uma dezena de clubes – Eusébio é um exemplo paradigmático –, casos de profissionais com o passaporte preenchido de carimbos multiplicam-se à velocidade da luz, com todas as implicações que um percurso limitado no tempo e mais curto do que na maioria das actividades impõe.