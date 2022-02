Marítimo vence Arouca e sobe ao oitavo lugar da I Liga

O Marítimo subiu nesta segunda-feira ao oitavo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Arouca, por 3-0, no encontro que fechou a 22.ª jornada da prova.

Alipour (7 e 79 minutos) e Joel (27'), este último na recarga a uma grande penalidade, marcaram os golos dos insulares, que terminaram o encontro em inferioridade numérica, após a expulsão de Henrique, aos 56’, mas interromperam uma série de três jogos sem vitórias.

Com este triunfo, o Marítimo subiu ao oitavo posto, com 28 pontos, enquanto o Arouca, que sofreu a quinta derrota consecutiva em casa, é 17.º e penúltimo, em zona de despromoção, com 18.