FIFA manda repetir o Brasil-Argentina

O duelo entre os dois grandes rivais da América do Sul deveria ter-se realizado a 5 de Setembro, mas foi interrompido pelos responsáveis da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

A FIFA anunciou nesta segunda-feira que o jogo Brasil-Argentina da fase de apuramento para o Mundial 2022 será repetido em campo neutro em data ainda a designar. A partida entre as duas equipas, que já estão qualificadas para a prova que se vai disputar no Qatar, foi interrompida em Setembro do ano passado pelas autoridades de saúde brasileiras.

O duelo entre os dois grandes rivais da América do Sul deveria ter-se realizado a 5 de Setembro, mas quatro minutos após o seu início, responsáveis da Agência Nacional de Vigilância Sanitária tentaram notificar quatro argentinos, acusando-os de terem contornado as regras sanitárias ao entrarem no Brasil.

Os argentinos eram Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero, que jogavam em Inglaterra, referência que omitiram ao entrar no Brasil. Se o tivessem feito, seriam obrigados a cumprir 14 dias de quarentena.

Perante a decisão dos responsáveis brasileiros em impedir a realização do jogo, a partida foi interrompida e a FIFA decidiu agora que o Brasil terá que pagar uma multa de 490 mil euros por ter levado à suspensão do jogo, enquanto a Argentina, além de uma sanção de 220 mil euros, vê os quatro jogadores suspensos por dois jogos.