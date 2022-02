Quanto amor cabe numa camisola? - mobilidade dos futebolistas triplicou em 50 anos

Quatro décadas separam a era de Eusébio do tempo de Cristiano Ronaldo. Intervalo suficiente para diluir termos de comparação entre os mundos de dois dos maiores futebolistas da história mundial. Trajectos definidos por padrões próprios, de épocas distintas. Do “saudosista” amor à camisola dos anos 60 à liberdade e ao absolutismo dos cifrões que acelera o planeta das transferências e multiplica as moradas profissionais dos jogadores, a mobilidade dos atletas triplicou, em 50 anos.