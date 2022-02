y.azz apresenta ao vivo Heartbreak Mixtapes e lança single que o define: Angel energy

Foi em 2019 que y.azz, nome artístico de Mariana Prista, começou a ser conhecida, ao sair vencedora, juntamente com b-mywingz (Margarida Adão), da sexta edição do EDP Live Bands em 2019. Essa vitória levou-as, nesse mesmo ano, ao palco dos festivais Nos Alive (em Lisboa) e Mad Cool (em Madrid), e à edição de um álbum, em 2021, intitulado Cycles, do qual foram publicados três singles com videoclipes: dis/closure, Did It all again (com a participação de Komet) e Too Far. O álbum era assinado por ambas: y.azz (voz e letras) e b-mywingz (composição e produção).

E foi em finais de 2021 que y.azz lançou um primeiro single a solo, Love language, a que se seguiu um outro, já em Janeiro de 2022, Trouble, antecipando ambos o seu EP de estreia, Heartbreak Mixtapes. Este, lançado na passada sexta-feira nas plataformas digitais, vai ser apresentado ao vivo no próximo dia 17 de Fevereiro no Music Box, em Lisboa, às 22h. Com y.azz estará Yanagui (Gui Salgueiro), teclista e produtor deste disco e de projectos como Nenny, Moullinex, The Black Mamba, Da Chick ou Pimenta Caseira.

Agora, estreia esta segunda-feira um terceiro single, também com videoclipe (como os anteriores), de um tema que, segundo ela, define o disco: “Angel energy é a epitome da mensagem deste disco – é manifestar um novo amor próprio, reconhecendo que esse às vezes também falha, e não faz mal”, escreve y.azz a anunciar o single. “Depois de atravessar sentimentos infinitos de uma ponta à outra, de mergulhar nos erros, nas crises existenciais, no amor com prazo de validade, era altura de procurar algo a longo prazo, e isso começa sempre em nós próprios, por isso fez todo o sentido que a mensagem final deste EP fosse em torno deste conceito – do valor que tem investirmos em nós, mais do que tentarmos validar a nossa existência pelos olhos de outros.” Este é, acrescenta ainda, “o início de uma nova viagem, e traz um tom diferente a todas as outras músicas, é mais leve, é libertar todas as coisas que aprendi até agora, por mais que continuem presentes, e seguir um novo caminho, com todas as dificuldades que ele implica.”