Segunda na TV: histórias de amor, relações em crise, animais em movimento e a Austrália no prato

CINEMA

O Guarda-Costas

AXN White, 19h20

A estrela pop Rachel Maron (Whitney Houston) contrata Frank Farmer (Kevin Costner) como guarda-costas. As regras dele parecem-lhe exageradas, mas à medida que a relação evolui, essa obsessão revela-se cada vez menos absurda. Realizado por Mick Jackson segundo um argumento de Lawrence Kasdan, o filme teve duas canções originais nomeadas para o Óscar. Faz parte de uma maratona romântica à medida deste dia de São Valentim. Antes, passam O Primeiro Cavaleiro (às 14h58) e Sensibilidade e Bom Senso (17h07); depois, Sintonia do Amor (22h12) e A Máscara de Zorro (23h56).

Antes da Meia-Noite

TVCine Emotion, 22h55

O realizador Richard Linklater e os actores Julie Delpy e Ethan Hawke continuam uma narrativa que se tornou uma das mais belas e reflexivas histórias de amor do cinema. Dezoito anos após o primeiro encontro entre Budapeste e Viena (Antes do Amanhecer) e nove depois de Paris (Antes do Anoitecer), Celine e Jesse estão de férias na Grécia, casados e com duas filhas pequenas. São bem-sucedidos e amam-se, mas o dia-a-dia está a minar a relação.

Ramen Shop - Negócio de Família

RTP2, 22h57

Masato gere um restaurante familiar famoso pelo seu ramen. Um dia, o pai morre. Ao remexer nas coisas dele, encontra um velho caderno com fotos e apontamentos da mãe. Comovido, decide visitar Singapura, a terra dos seus ancestrais. Vai conhecer histórias que o ajudarão a compreender as suas origens e, ao mesmo tempo, aprender receitas deliciosas que o vão ligar aos seus antepassados. Com Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee e Beatrice Chien nos papéis principais, o filme é realizado por Eric Khoo.

SÉRIE

State of the Union

HBO, streaming

Neste Dia dos Namorados, regressa a premiada série sobre um casal em crise que recorre à terapia conjugal como derradeiro esforço para salvar a relação. Todas as semanas, antes de cada sessão, encontram-se num café à conversa, trazendo à tona os problemas de comunicação que quase os levaram à ruptura. Depois de uma primeira temporada protagonizada por Rosamund Pike e Chris O’Dowd, a segunda apresenta um casal novo (mas mais velho), interpretado por Brendan Gleeson e Patricia Clarkson. O formato mantém-se: dez episódios de dez minutos cada. Uma criação de Nick Hornby, com realização de Stephen Frears.

DOCUMENTÁRIOS

As Costas Germânicas do Canadá

RTP2, 15h59

Estreia. Um caçador de icebergues, dois historiadores amadores e uma comunidade sem carros compõem parte da moldura humana que se mostra nesta viagem à Terra Nova, “à descoberta do seu povo e da beleza natural que os cerca”, anuncia a sinopse. Faz-se em dois episódios, para ver hoje e amanhã, a esta hora.

Animais: Amigos Incríveis

Odisseia, 16h51

Maratona para (re)ver seis episódios que retratam e analisam improváveis e inesperados laços afectivos entre espécies, seja um pato a fazer surf nas costas de um cão, uma manada de búfalos que adoptou um elefante ou uma cria de rinoceronte com ovelhas como amigas.

Movimento Animal: Como Nunca Visto

Odisseia, 22h30

Estreia. A sincronia de um bando de periquitos, a força de um salto de canguru, a propulsão dos golfinhos, a elasticidade da língua de um camaleão, a destreza de uma libélula em voo. Eis alguns dos movimentos do reino animal captados por esta série documental. É formada por três capítulos, cada um no seu elemento. O de hoje é dedicado à água. Na próxima segunda-feira, são mostradas espécies em terra. Na seguinte, tudo se passa no ar.

CULINÁRIA

Do Campo para a Mesa

24Kitchen, 16h03

Estreia. A paixão pela gastronomia australiana vai à mesa com Courtney Roulston, Michael Weldon e Andy Allen, conhecidos do MasterChef Australia, como anfitriões. Produtos frescos, receitas saudáveis e escolhas sustentáveis são os pratos fortes do programa, que sairá da cozinha para visitar quintas e outros locais. Para ver de segunda a sexta, sempre em dose dupla.