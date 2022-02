As estradas perdidas do abstraccionismo

Em 1989, ano em que entrei para o curso de cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema, estreou O Sangue, primeiro filme de Pedro Costa, que nos marcou. Era um filme a que a Escola de Cinema estava ligada, ainda que lateralmente. Fui vê-lo com amigos que não eram do curso. Havia algo atractivo no trailer, que eles viram na televisão, e por isso acederam a ir ver um filme português. Não era comum. Oliveira tinha um estigma e havia todos os clichés do cinema português parado e sem acção muito presentes. O Sangue parecia contrariar isso. Não era um filme de acção, mas havia ali uma dinâmica forte, um movimento evidente e não era um filme “declamado”. Se para mim e para os meus colegas da Escola de Cinema foi uma revelação (aquelas personagens falavam como nós e pareciam existir num universo que se não era o nosso, era ali ao lado e eram filmadas num preto e branco deslumbrante), foi uma desilusão para os meus amigos. A narrativa ficava em aberto, deixando no ar a resolução de um conflito e de um problema em que as personagens estavam enredadas. Os irmãos continuavam separados, as dívidas por pagar, os “bandidos” continuavam a perseguir os “heróis”. Por mais que eu argumentasse que a obra não precisava de se explicar totalmente, foi estranho para os meus amigos.