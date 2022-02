“O Facebook ainda é uma caixa negra”

Entrevista com Cecilia Kang

Mark Zuckerberg tem uma missão: ligar o mundo. Só que o objectivo, aparentemente inócuo, tem levado à proliferação de notícias falsas, de serviços para manipular eleições e à radicalização de pessoas em todo o mundo. Em Manipulados, as jornalistas Sheera Frenkel e Cecilia Kang levam o leitor para o centro das decisões por detrás das falhas do Facebook, Instagram e WhatsApp e do homem que controla isto tudo.