Já chove em Portugal, mas só até quinta-feira. Impacto na seca é “reduzido ou nulo”

O norte de Portugal acordou este domingo com chuva, que com o avançar do dia acabou por cair em todo o continente, com mais ou menos intensidade. Mas esta “chuva” é de pouca dura e não vai resolver a seca que o país atravessa: o tempo soalheiro e seco deve voltar até ao final da semana.

A chuva começou por atingir os distritos do litoral norte, com mais força na região do Minho e Viana do Castelo. Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou ao PÚBLICO que a alteração do tempo se deve à passagem pelo continente de uma “superfície frontal fria”.

Ao longo do dia, a situação meteorológica evoluiu em toda a região Norte, com “forte precipitação” sentida em vários distritos. A chuva motivou, aliás, a emissão de alertas amarelos para o período da tarde, entre as 12h e as 18h, em Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto e Aveiro.

A tendência é que esta superfície frontal “vá evoluindo para sul”, desenvolve o meteorologista, embora “já tenha ocorrido alguma precipitação, de modo geral fraca, na região Sul”, ainda que muito dispersa.

A ocorrência de chuva tem – ou melhor, a sua falta – sido tema recorrente. No entanto, o impacto desta precipitação “é reduzido ou nulo” para reverter a situação de seca que o país enfrenta, resfria Bruno Café.

“Estamos a falar deste período de precipitação hoje, e nos próximos dias teremos alguns aguaceiros, em particular no litoral Norte, de modo geral fracos e dispersos”. Este tempo pode verificar-se também noutros locais fora do litoral Norte, mas “não tem a persistência necessária” para “colmatar a seca que se verifica neste momento no continente”. Para isso, seria preciso que chovesse “várias semanas” – um cenário que as previsões a médio e longo prazo não antecipam. Pelo contrário, indicam “uma tendência para a ocorrência de precipitação inferior à média para a época do ano e com temperaturas um pouco acima do normal.

O que está a fazer com que chova pouco? Um anticiclone

A falta de chuva que o país tem enfrentado neste Inverno deve-se à “posição e intensidade” de um anticiclone, que tem condicionado muito a passagem de superfícies frontais frias como a que atingiu agora Portugal continental. Tal aconteceu devido ao facto de o fenómeno estar mais fraco por estes dias e localizado mais a sul do que tem sido habitual, permitido a entrada de algumas massas de ar mais húmido.

Durante esta semana, é expectável que o anticiclone volte a localizar-se mais a norte, impedindo novamente a passagem das superfícies frontais frias, o que deverá fazer regressar a situação sem precipitação no continente “a partir de quinta-feira”, diz o meteorologista do IPMA.