Mais ansiosos e tristes. O que é que a pandemia fez à saúde mental dos mais novos?

Sofia não põe todas as culpas na pandemia. O que lhe aconteceu poderia ter acontecido noutra altura. Mas se os ginásios não estivessem fechados durante o primeiro confinamento, talvez não tivesse começado a treinar sozinha. Talvez alguém tivesse visto o que lhe estava a acontecer e a tivesse alertado. Talvez não pensasse o dia todo em comida, se comeu mais do que devia, no quanto terá de treinar a seguir. “Mas podia acontecer na mesma. Porque eu seguia as mesmas pessoas nas redes sociais, via as mesmas dietas, podia ter os mesmos pensamentos”, conclui a estudante de 16 anos.