Com o constitucionalismo passámos de súbditos a cidadãos

A 23 de Agosto decorre a comemoração do 200.º aniversário da Constituição de 1822, o mais antigo texto constitucional português. É um dos pontos altos do bicentenário do constitucionalismo português, uma efeméride iniciada em 2017 e que se prolonga até 2026, contemplando um vasto leque de 38 iniciativas, 24 das quais já foram cumpridas.