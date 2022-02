Uma jovem esquiadora fugiu da Bielorrússia. Família diz que foi banida do desporto por razões políticas

Darya Dolidovich abandonou a Bielorrússia depois de ter sido proibida de competir no circuito profissional. O caso da jovem esquiadora é o mais recente de opressão política que o Governo de Alexander Lukashenko impõe junto de atletas de alta competição do país.

Uma jovem esquiadora de fundo bielorrussa fugiu do país com a família depois de ter sido proibida de competir internacionalmente, tornando-se a mais recente atleta proeminente a deixar a Bielorrússia, à medida que a repressão política se aprofunda no país.