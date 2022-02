Maastricht? Qual Maastricht?

1. Num debate recente, organizado pelo American Council on Germany, a investigadora alemã Ulrike Guérot dizia que os seus alunos de mestrado em Ciência Política não tinham, no geral, a menor ideia do que é o Tratado de Maastricht, que foi assinado por 12 chefes de Estado e de Governo da Comunidade Europeia no dia 7 de Fevereiro de 1992, passam agora 30 anos. Os mesmos jovens não fazem ideia das circunstâncias do nascimento do euro, decidido precisamente à mesa das negociações que levaram ao Tratado de Maastricht. Para quem tem vinte anos, o euro é a normalidade. Já nem são capazes de saber os nomes da maioria das moedas europeias que existiam antes.