O “partygate” está a puxar os conservadores para baixo e a dar esperança aos trabalhistas

Enquanto os tories resistem a tirar o tapete a Johnson por causa das festas durante a pandemia, o Labour vai recuperando do fracasso nas legislativas de 2019. Eleições locais de Maio podem ser exame decisivo ao rumo do primeiro-ministro.

“Sejamos totalmente sérios em relação a isto: podemos vencer as próximas eleições”. A frase é de Keir Starmer e foi proferida durante o discurso de encerramento do último congresso – tenso, cansativo e fragmentado – do Partido Trabalhista, em Setembro do ano passado.