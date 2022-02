RDT atrasa Barcelona

Antigo avançado do Benfica marcou e assistiu no empate do Espanyol com os “blaugrana” na liga espanhola

Não brilhou no clube que o formou, o Real Madrid, passou anónimo pelo Benfica, mas Raúl de Tomás encontrou no Espanyol “um amor correspondido”, como contava numa entrevista ao jornal “El País” publicada neste domingo. E, no que ao Espanyol diz respeito, não haverá maior prova de amor de um jogador ao clube do que marcar ao seu rival histórico. Foi o que aconteceu neste domingo. RDT, como está escrito na sua camisola com o número 11, marcou um grande golo que quase deu o triunfo ao “outro” clube da capital catalã sobre o Barcelona. Quase, porque os “blaugrana”, nos últimos segundos da compensação, conseguiram salvar um empate (2-2).

O Barcelona não podia ter desejado melhor início de jogo. Pouco depois de cumprido o primeiro minuto de jogo, Jordi Alba fez um cruzamento perfeito para a concretização fácil de Pedri na pequena área do Espanyol. Mas os catalães não conseguiram dar seguimento à boa entrada em campo e, aos poucos, a equipa da casa equilibrou o embate. Antes do intervalo, Sergi Darder fez o golo do empate aos 40’, após assistência de RDT.

Na segunda parte, os mesmos protagonistas, mas com os papéis trocados, construíram o golo da reviravolta. Darder lançou uma bola longa, RTD fugiu a Eric Garcia e fuzilou Ter Stegen, naquele que foi o seu segundo golo ao Barcelona – o primeiro veio dos tempos em que estava no Rayo Vallecano. Xavi meteu em campo tudo o que tinha no banco – Dembélé, Aubameyang e De Jong – mas o melhor que conseguiu foi chegar ao empate nos instantes finais do jogo, um cabeceamento certeiro de De Jong após cruzamento de Adama Traoré.