Rafael Leão coloca AC Milan na liderança

Um golo madrugador do avançado internacional português Rafael Leão permitiu ao AC Milan bater em casa a Sampdoria por 1-0 e ascender à liderança da Série A italiana, à 25.ª jornada.

Rafael Leão decidiu o jogo com o seu sétimo golo na prova, logo aos 8’, com um remate colocado que bateu Falcone, depois de ultrapassar com toda a facilidade o polaco Bereszynski, na sequência de um passe em profundidade do guarda-redes Maignan.

Em vantagem tão cedo, o AC Milan, com o croata Ante Rebic em vez de Rafael Leão desde os 57 minutos, ficou confortável no encontro e geriu sem grandes dificuldades a vantagem, para somar o 17.º triunfo na prova e saltar para o primeiro lugar.

Na classificação, o conjunto comandado por Stefano Pioli passou a contar 55 pontos, contra 54 do campeão Inter Milão (menos um jogo) e 53 do Nápoles, formações que empataram no sábado a um golo no Estádio Diego Armando Maradona. Por seu lado, a “Samp” manteve-se no 16.º lugar, com 23 pontos, provisoriamente três acima da “linha de água”.