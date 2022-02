Com Lage, o Wolverhampton sonha com a Champions

Houve um tempo em que o Wolverhampton Wonderers dominou o futebol inglês. Nos anos 1950, os “wolves” foram três vezes campeões, ficaram em segundo três vezes e duas vezes em terceiro – chegaram até a ser considerados a “melhor equipa do mundo” num tempo em que ainda não havia competições europeias de clubes. Nunca os “wolves” voltaram a esse patamar, mas, nos últimos anos, com Nuo Espírito Santo ao comando, estabeleceram-se como equipa de primeira metade da tabela da Premier League e, na presente temporada, com outro português no banco, Bruno Lage, têm na sua mira um lugar na elite no futebol inglês.

A equipa mais portuguesa da Premier League reapresentou-se como candidata a um lugar no top-4, que dá acesso à Liga dos Campeões, com um triunfo neste domingo em Londres sobre o Tottenham por 0-2. Depois de duas derrotas seguidas (Norwich e Arsenal) que atrasaram a sua ascenção na tabela, a equipa de Bruno Lage venceu na casa de outro dos candidatos a estar entre os quatro primeiros e subiu ao sétimo lugar, agora com 37 pontos, menos três (e menos um jogo disputado) que as duas equipas que estão empatadas no quarto posto, West Ham United e Manchester United.

Como é habitual, o Wolverhampton entrou em campo com uma generosa armada de portugueses (José Sá, Rúben Neves, Nélson Semedo e Daniel Podence) e não levou muito tempo até marcar o primeiro, “oferecido” por Hugo Lloris. Aos 6’, o guardião francês socou uma bola em vez de a ter agarrado e esta foi na direcção de Raul Jimenez. O mexicano agradeceu a oferta e fez o primeiro do jogo.

O 0-2, aos 18’, também começou em nova oferta de Lloris, que aliviou mal uma bola e deu novo ataque aos “wolves”. Podence teve espaço para rematar, a bola bateu em vários defesas do Tottenham e sobrou para o belga Dedoncker, que não falhou.

Antonio Conte nem queria acreditar na defesa de papel que o Tottenham apresentava neste jogo e a verdade é que foi igualmente incompetente no ataque. Só criou verdadeiramente perigo nos minutos finais do jogo, altura em que o Wolverhampton, já reforçado com Fábio Silva e Trincão, também teve as suas hipóteses de marcar.

Ao mesmo tempo, no Turf Moor, em Burnley, foi um Liverpool de serviços mínimos a triunfar por 0-1. Com Diogo Jota e o ex-FC Porto Luis Diaz no banco, foi Fabinho a marcar, aos 40’, o golo do triunfo dos “reds”, que mantêm em seis pontos a diferença para o líder Manchester City.