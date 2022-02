Juventus empata com Atalanta e segura quarto lugar

Um golo do brasileiro ex-FC Porto Danilo deu neste domingo o empate à Juventus na visita à Atalanta (1-1), na 25.ª jornada da Série A italiana, assim segurando o quarto lugar da tabela classificativa.

Um grande golo do médio ofensivo ucraniano Ruslan Malinovskyi, com um remate de fora da área aos 76’, parecia decidir a partida em Bérgamo, dando o quarto posto à equipa da casa, mas o antigo lateral dos “dragões” respondeu a uma assistência do argentino Dybala para resgatar um ponto.

Com este resultado, a “Juve” segue com 46 pontos, contra 44 da Atalanta, quinta, tendo falhado a aproximação a Nápoles, terceiro, e Inter, segundo, que no sábado empataram a um golo no Estádio Diego Armando Maradona.

A equipa de Gian Piero Gasperini, que vai jogar com o Olympiacos de Pedro Martins para a Liga Europa na quinta-feira, não vence na Serie A há quatro jogos, tendo visto fugir a vitória nos descontos.

Já a formação de Turim, que só entra em acção na Liga dos Campeões na semana seguinte, em 22 de Fevereiro, não perde há 12 jornadas, precisamente desde a recepção à Atalanta (1-0).