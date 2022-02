Gil Vicente eficaz acelera para a Europa em Vizela

O Gil Vicente venceu este domingo por 0-1 na deslocação a Vizela, reforçando o quinto lugar da classificação da I Liga à 22.ª jornada, passando a somar 37 pontos, mais sete do que o sexto, o V. Guimarães, que esta noite perdeu frente ao Belenenses SAD.

O Vizela interrompeu uma série de três jogos sem perder para o campeonato, voltando a ser derrotado em casa, depois de do triunfo sobre o vizinho de Guimarães, o que deixa a equipa de Álvaro Pacheco no 11.º lugar da geral, com 23 pontos.

O Gil Vicente foi eficaz, tendo marcado (27') na sequência de um penálti cometido por Alex Méndez, tendo o espanhol Fran Navarro, melhor marcador da equipa, aproveitado para regressar aos golos após quatro partidas em branco, assinando o 12.º da época.

O Vizela procurou sempre anular a vantagem dos visitantes, mas o ataque não encontrou soluções para superar a organização gilista.