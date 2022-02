Empate foi um mal menor para Mourinho

Roma empata com o Sassuolo na Série A italiana. Esteve a ganhar e esteve a perder, mas conseguiu salvar um ponto no tempo de compensação.

José Mourinho teve um início de sonho como treinador da Roma. Foram seis vitórias consecutivas a abrir a temporada, uma delas frente ao Sassuolo naquele que foi o 1000.º jogo da carreira do técnico português, obtida no tempo de compensação com um golo de El Shaarawy e celebrada pelo português com uma corrida pela linha lateral.

Bem diferentes são os tempos actuais para a Roma, que vai ficando mais distante dos lugares de apuramento para a Liga dos Campeões a cada jornada que passa na Série A italiana. Neste domingo, a formação romana voltou a não conseguir ganhar, mas conseguiu salvar um ponto no campo do Sassuolo com um empate (2-2) alcançado no tempo de compensação.

O jogo até começou bem para o treinador português, que lançou os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira de início. Tammy Abraham colocou a Roma na frente com um penálti convertido quase a fechar a primeira parte, mas o Sassuolo voltou para o intervalo praticamente com o golo do empate. Aos 47’, Traoré teve espaço na área, rematou e a bola sofreu um desvio em Smalling, ligeiro, mas suficiente para tirar Rui Patrício do lance.

Aos 73’, o avançado marfinense do Sassuolo colocou a sua equipa na frente aproveitando mais um grande buraco na defesa da Roma, mas os locais ficaram a jogar com menos um a partir do 78’ - Ferrari viu o segundo cartão amarelo - e não conseguiram aguentar o assalto final da Roma. O empate acabaria por surgir aos 94’, com Cristante a encaminhar para a baliza um canto batido por Veretout.

O golo do antigo jogador do Benfica evitou que a Roma sofresse a sua décima derrota da temporada na Série A, mas a formação romana, que passou a ter 40 pontos, pode ficar mais longe do quarto classificado, dependendo do que acontecer no encontro entre a a Juventus (45) e a Atalanta (43), sendo que a Lazio (42) também está à sua frente.