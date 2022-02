Benfica trava série de 59 vitórias do FC Porto no campeonato

Com um triunfo no pavilhão da Luz, por 36-33, o Benfica interrompeu neste domingo a longa série de vitórias do FC Porto no campeonato de andebol. Foram 59 consecutivas para os “dragões”, que sofreram também o primeiro desaire na presente edição da Liga, num jogo em atraso da 13.ª jornada.

De resto, a última derrota do FC Porto nas competições nacionais remonta a 29 de Maio de 2019, precisamente diante do Benfica (31-34), no caso no Dragão Arena, numa altura em que já tinha conquistado o título.

Em Lisboa, num jogo muito dinâmico e de grande intensidade, o equilíbrio marcou os primeiros 40 minutos e o FC Porto chegou mesmo ao intervalo a vencer por um golo de diferença (14-15). A 20 minutos do fim, porém, um par de boas intervenções de Gustavo Capdeville permitiu ao Benfica descolar no marcador.

Os “encarnados” aproveitaram o momento e chegaram a ter seis golos de vantagem, mas uma excelente réplica do campeão nacional, na recta final da partida, permitiu-lhe reduzir a diferença para dois golos. O Benfica recompôs-se nos últimos dois minutos e segurou mesmo o triunfo.

O central Lazar Kukic, com nove golos, foi o melhor marcador da partida, tendo Belone Moreira (seis) e o pivot Rogério Moraes (seis) também brilhado no Benfica, enquanto do lado do FC Porto Victor Iturriza apontou oito golos e Rui Silva sete.

O Sporting continua na frente do campeonato, com 49 pontos em 17 jogos, surgindo o FC Porto no segundo lugar, com 46 em 16 jogos. O Benfica subiu ao terceiro lugar, agora com 41 pontos e 15 jogos.