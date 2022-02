Belenenses SAD recupera esperança com triunfo sobre V. Guimarães

Terceira vitória no campeonato permite aproximação do último classificado aos rivais directos. Minhotos podem atrasar-se na corrida pela Europa.

Um golo de Safira deu este domingo ao Belenenses SAD importante triunfo (1-0) sobre o V. Guimarães, em partida da 22.ª jornada da I Liga, prova em que os “azuis” ocupam o último lugar da tabela. A formação vitoriana, sexta classificada, não conseguiu dar continuidade à vitória no derby do Minho, complicando mais um pouco a missão europeia.

Safira fez aos 50 minutos, a assistência de Carraça, o único golo do encontro, garantindo a terceira vitória do Belenenses SAD no campeonato, a segunda em 2022, o que lhe permitiu encurtar distâncias para Moreirense e Tondela (o Arouca, penúltimo, acerta calendário esta segunda-feira na recepção ao Marítimo), tendo ganho ainda terreno a Paços de Ferreira e Boavista, que somam mais seis pontos que os lisboetas.