Palcos da semana

Ménard em foco

O poder, a violência e a libertação feminina entram num ritual “onde as questões de patriarcado vão sendo esmagadas por uma cenografia com vida própria, uma alegoria a um mundo a ruir”. Estas palavras de Tiago Guedes, director artístico do Teatro Municipal do Porto, descrevem Saison Sèche, o espectáculo que abre o Foco Phia Ménard. Com a sua companhia Non Nova, a criadora francesa apresentará também Contes Immoraux - Partie 1: Maison Mère, uma alusão à destruição e reconstrução provocadas pela II Guerra Mundial, e, para miúdos e famílias, o bailado de sacos de plástico que é L'Aprés-Midi d'Un Foehn - Version 1. O ciclo passa também por uma sessão do filme Les Garçons Sauvages, de Bertrand Mandico, comentada por Ménard e Guedes, e por História(s) da Dança, uma conversa da artista com Rogério Nuno Costa.

PORTO Rivoli e Teatro do Campo Alegre

De 18 a 26 de Fevereiro

Bilhetes a 12€ (Saison Sèche e Contes Immoraux…); 2€ a 7€ (L’Après-Midi…); grátis (filme comentado e conversa)

Programa detalhado aqui

Maráia Quéri ou não, eis a investigação

Ouvir e cantar músicas de Mariah Carey pode ser um prazer secreto e inconfessável. Mas como justificar a escolha da cantora como alvo de uma investigação científica séria? É o que tenta fazer o protagonista de Maráia Quéri. Na nova criação de Marta Carreira e Romeu Costa (que também é o intérprete), com texto de Raquel S., “o conflito interno instala-se quando paira sobre o gosto de um investigador em ciências sociais o receio da desonra ou do ridículo”, explica a nota de imprensa. O resultado é uma espécie de conferência-performance sobre “a liberdade com que nos permitimos gostar de algo”.

LISBOA Teatro Nacional D. Maria II

De 16 de Fevereiro a 6 de Março

Quarta a sábado, às 19h30; domingo, às 16h30

Bilhetes a 11€

Planetas, sombras e um final sinistro

Assim se desenvolve mais uma edição do ciclo Invicta.Música.Filmes, que faz entrar a sétima arte nas partituras dos agrupamentos da Casa da Música. É sob o signo dos astros que o Remix Ensemble Casa da Música (RECM) abre a função, ao embarcar n’Uma Viagem pelo Sistema Solar ao som d’Os Planetas de Gustav Holst, com projecções a condizer. Antes, visitará Jupiter, de Philippe Manoury, em que a flauta interage com “um sistema de síntese digital em tempo real”. A seguir, a Worten Digitópia convida as famílias a descobrirem o mundo de Sombras Animadas da cineasta Lotte Reiniger, numa exibição de obras como As Aventuras do Príncipe Achmed acompanhada por música composta para eles e interpretada ao vivo. Para o remate está reservada o cineconcerto da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música (OSPCM) em torno d’A Queda da Casa de Usher, o filme de vanguarda que Jean Epstein realizou a partir do conto gótico de Edgar Allan Poe e que aqui terá direito a uma banda sonora em estreia nacional, assinada por José Maria Sánchez-Verdú.

PORTO Casa da Música

Dias 15, às 19h30 (RECM), e 19 de Fevereiro, às 16h (Sombras Animadas) e às 18h (OSPCM)

Bilhetes a 14€ (excepto Sombras Animadas, a 8€)

Transborda a “inventar mundos”

Em Janeiro do ano passado, Vania Vaneau teria trazido Blanc a Portugal, à boleia da primeira Transborda - Mostra Internacional de Artes Performativas de Almada. Essa edição de estreia, convertida ao online na altura, seria adiada para Junho, mas sem esse espectáculo. Agora, é certo o encontro presencial: Vaneau não só o traz à segunda edição como vem conduzir uma oficina intitulada Zonas de Contacto, juntando-se a um lote de “artistas que experimentam formas de o corpo operar e inventar mundos”, anuncia a organização. Convocados estão também Volmir Cordeiro e Marcela Santander (com Época), Nacera Belaza (Sur le Fil e Le Cri) e Bruno Brandolino e Bibi Dória (La Burla), bem como Vera Mantero e Marcelo Evelin à frente dos laboratórios O Corpo Pensante e Barricada, respectivamente. Ao longo da mostra, vão decorrendo nas redes sociais conversas entre os artistas e o crítico Ruy Filho.

ALMADA Academia Almadense, Casa Municipal da Juventude de Cacilhas e Teatro Municipal Joaquim Benite

De 17 a Fevereiro a 12 de Março

Bilhetes de 6€ a 10€ (espectáculos) e 50€ (O Corpo Pensante); restantes actividades gratuitas

Programa detalhado aqui

Doismilevinteedois e uma Matriz

Três anos depois de Mise en Abyme, a Cão Solteiro e o artista plástico Vasco Araújo voltam a associar-se – naquela que é a sua sexta co-criação – para perspectivar transformações na própria noção de arte. “Em Doismilevinteedois, repensamos as vanguardas do início do século XX e todos os movimentos que engendraram dentro da arte a anti-arte e dentro do teatro o antiteatro, recusando toda a lógica passada e projectando o futuro nesse caos”, explica a companhia. O texto é da autoria de Diogo Bento. Araújo trata da cenografia e também integra o elenco. Não é a única estreia da Cão Solteiro agendada para este mês: mais tarde, Coimbra assistirá uma Matriz desenvolvida com José Maria Vieira Mendes.