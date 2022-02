Hidrogel de pimenta pode ajudar a eliminar tumor cerebral

Em traços gerais, o projecto mistura biotecnologia, inteligência artificial, uma startup portuguesa, o mais comum e mais agressivo tumor cerebral (glioblastoma multiforme) e ainda um ingrediente especial baseado num composto natural da pimenta. Os primeiros passos do projecto da empresa TargTex mostraram que uma fórmula baseada em piperlongumina, um composto natural que se encontra em algumas plantas de pimenta específicas do Sul asiático, pode ajudar a eliminar um tumor no cérebro e, quem sabe, outros tipos de cancro. Depois dos bons resultados deste tratamento inovador em modelos animais, os investigadores querem avançar com os ensaios clínicos em 2023.