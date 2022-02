A nova relação entre o Presidente e o primeiro-ministro

Fez bem o Presidente da República ao assumir, na terça-feira, que só falará e comentará o novo quadro político saído das legislativas antecipadas de 30 de Janeiro quando discursar na cerimónia em que empossará o primeiro-ministro e o Governo, a 23 de Fevereiro. Com o novo perfil da Assembleia da República, onde existe de novo uma maioria absoluta de deputados de um só partido, neste caso do PS, a relação do Presidente da República com o Parlamento e o Governo terá de sofrer alterações, até pela força e pelo peso que o PS adquire no sistema político e partidário português.