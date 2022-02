Vertigem das Listas: Pedro Campos Costa à conversa com Stefano Riva

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

No quarto episódio, ouvimos Vertigem das Listas, conduzido pelo arquitecto Pedro Campos Costa. A arquitectura é uma arte espacial e consequentemente sensorial. São os nossos sentidos que gerem as nossas reacções e as nossas relações com a arquitectura. A componente sonora, tanto como característica física dos edifícios ou como forma para expressar as qualidades de um espaço, é uma componente muito abstracta. É talvez por isso o veículo mais íntimo e de certa forma mais genuíno.

Neste programa, propomos uma vertigem, porque uma lista de músicas é sempre um paralelismo pessoal e incerto, sem o rigor de outras formas de expressão, correndo o risco de uma interpretação obviamente subjectiva por parte dos ouvintes. Para além da lista, teremos também as palavras dos arquitectos para explicar as suas escolhas tanto arquitectónicas como musicais. Uma playlist site specific, para ser ouvida enquanto se trabalha, enquanto se está no transito ou - de preferência - enquanto se está a visitar o edifício seleccionado.

Foto

Neste episódio Pedro Campos Costa, recebe Stefano Riva, que escolhe uma playlist para a Villa Malaparte, construída em 1938 pelo arquitecto Adalberto Libera na ilha de Capri, Itália. Boas audições arquitectónicas!

Vertigem das Listas é um programa da Rádio Antecâmara conduzido por Pedro Campos Costa, arquiteto, professor, editor, autor multidisciplinar e fundador da Campos Costa Arquitetos. Foi curador do Pavilhão Português na 14ª Exposição Internacional de Arquitectura La Biennale di Venezia, com o projecto Homeland. News from Portugal (2014). Em 2021, criou a Rádio Galeria Antecâmara.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

