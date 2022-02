São snacks saudáveis e vêm ter à tua porta, quase sem os escolheres

Oh My Snacks

A Oh My Snacks pretende surpreender aqueles que procuram snacks saudáveis e variados. O algoritmo escolhe por ti: basta responderes a um formulário e em 48 horas poderás receber uma caixa com 5, 10 ou 20 produtos.

Esta startup quer tornar os momentos de pausa entre refeições em algo “divertido, surpreendente e pessoal”, apresenta Ricardo Alves, o fundador da Oh My Snacks. Barras proteicas, chips de lentilha ou frutas desidratadas são algumas das mais de 200 opções de snacks que um algoritmo poderá escolher para uma caixa encomendada por ti, depois de preencheres um formulário, respeitando sempre objectivos alimentares, prática de exercício físico, períodos do dia com maior actividade, preferências de sabores e tipo de snacks.

Foto Ricardo Alves Ricardo Alves é Licenciado em Matemática pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (UP) e mestre em Análise de Dados pela Faculdade de Economia da UP Oh My Snacks

Por ter uma vida agitada, Ricardo tinha “dificuldade em fazer snacking saudável” e reparava que os seus colegas tinham o mesmo problema. Apesar de saber que existiam no mercado “snacks bons e saudáveis”, procurá-los e encomendá-los requeria imenso tempo. Perante isso, o CEO da empresa decidiu usar a experiência em Ciência dos Dados para criar um algoritmo que determinasse a box ideal para cada cliente entre milhões de combinações de snacks saudáveis e adaptados às preferências de cada um deles. “Temos uma base muito forte no nosso propósito que é ver e tratar de forma única [o cliente]”, afirma o fundador.

Começou o projecto em Setembro de 2021, sozinho. De momento, a startup conta com cinco elementos: a Ricardo juntaram-se entretanto um marketeer, duas pessoas para ajudar na parte logística e uma nutricionista, para “garantir que é sempre enviada uma combinação saudável” ao comprador, sublinha. Para além disso, tem também o papel de detectar snacks que possam ser adicionados ao portfólio, por exemplo, e prestar acompanhamento aos clientes através das redes sociais, caso seja necessário.

O factor distintivo deste serviço, crê o empresário, é o “equilíbrio entre a pessoa sentir que é um snack saudável mas saboroso”. Além de que “as boxes são sempre diferentes”, graças aos dados armazenados pela inteligência artificial. A experiência faz com que o cliente experimente “coisas que até achava que não ia gostar”, pois o sistema “sugere coisas que nem sempre são óbvias” - daí o nome Oh My Snacks, reflectindo a surpresa que o pacote pode proporcionar.

No actual serviço de subscrição, o cliente pode receber a sua box com cinco (8,99 euros), dez (14,95 euros) ou 20 (25,95 euros) snacks, com frequência semanal, quinzenal ou mensal, embora lhe seja sempre dada liberdade para interromper a entrega ou alterar as datas. No Porto, as entregas são realizadas por estafetas e no resto do país são asseguradas por uma distribuidora, no prazo de 48 horas. A embalagem que chega à porta é colorida e 100% reciclável. “Procuramos que haja uma estética à volta que transmita também um pouco os nossos valores e proporcione uma boa experiência de unboxing”, diz Ricardo.

Ao final de uma semana ou de 15 dias, dependendo do tipo de subscrição, é enviado um questionário para que a pessoa pontue cada um dos produtos que recebeu. O algoritmo volta a receber esse feedback e, dessa forma, vai melhorando cada box. Actualmente, contam com mais de uma dezena de fornecedores — há a preocupação de privilegiar os produtos portugueses, mas tal nem sempre é possível.

Entre os best sellers, até ao momento, encontram-se a barra crua de amendoim salgado e as bolas proteicas recheadas, porém, isso não é o mais importante: “Olhamos muito mais para perfis e para perceber de que forma é que vamos conseguir chegar a diferentes grupos”, afirma o empreendedor. O próximo passo, revela, é internacionalizar a empresa. “Estamos a trabalhar para chegarmos a Espanha, ainda em 2022.”

