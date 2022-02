O enigma do editorial

O editorial do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, na edição online de 25 de Janeiro (26 de Janeiro na edição impressa), com o título Rui Rio paz e amor originou protestos contundentes de alguns leitores. Consideram eles que se tratou de um ataque inaceitável ao líder do PSD. A opinião do director seria a do jornal que tomava assim partido e procurava orientar o sentido de voto dos leitores a poucos dias das eleições do passado dia 30 de Janeiro.