O “terrorista” preso e o papel dos media

Cabe-me como mãe, como ex-professora, educadora e avó e como cidadã uma palavrinha sobre o facto de os meios de comunicação social estarem a fazer espectáculo... um verdadeiro espectáculo com a prisão deste jovem de 18 anos. Passo parte do dia a ouvir falar, falar, deste caso como se no país nada mais houvesse. No noticiário de há dois dias trouxeram várias pessoas, durante meia hora, para dizerem que nada sabiam, que não conheciam as motivações, que não conheciam nada, enchendo o noticiário com nada. Começo a ter pena deste jovem, e da sua família, que deve ter um desequilíbrio psíquico e com isso está a alimentar muita “conversa”. As mentes saudáveis deveriam dizer: “vamos apurar os factos e depois diremos o que se passou”. Não! Andam entretidos e “consolados” como se a vida do país se resumisse a isto.

Gracinda Gaspar, ex-professora

Novos colunistas

É com particular agrado que leio os nomes das três novas colunistas do PÚBLICO e as suas áreas de formação, vão certamente enriquecer o jornal e contribuir para a pluralidade informativa. O João Miguel Tavares estava muito solto na última página. Estou curiosa para conhecer o pensamento de Carmo Afonso.

Fátima Silva, Lisboa

Votos dos emigrantes

E se eu fosse emigrante? E se eu fosse português? E se eu me interessa-se pela vida do meu país? De certeza que não percebia como é que 80% dos votos dos nossos concidadãos que vivem noutros países não valem nada. Será que 80% dos emigrantes estão enganados ou são ignorantes? Como é possível que estas pessoas que se disponibilizaram para dar a sua opinião sobre os destinos do país vejam a sua voz silenciada?

Depois dizem-nos que não sabem como é que os níveis de abstenção são cada vez maiores. Uns reclamam dos votos, outros desistem de os reclamar, e ficamos assim. Não é normal. É um escândalo.

João Vilaça, Braga

Rayan

No passado dia 1 de de Fevereiro, um menino marroquino (Rayan) de 5 anos caiu a um poço de 32 metros de altura, onde permaneceu 110 horas à espera de socorro, o que infelizmente chegou tarde de mais, apesar dos esforços dos bombeiros e de outras forças de segurança empenhadas desde o primeiro dia no resgate da criança. O drama vivido por Rayan foi seguido diariamente pelos mais diversos órgãos de comunicação e comoveu o mundo inteiro. Só não comoveu a redacção do PÚBLICO, que até à data que escrevo ignorou esta tragédia, que nem sequer mereceu uma nota de rodapé. Felizmente existem mais dois jornais que diariamente nos relataram todos os pormenores do andamento do resgate daquela criança. Uma omissão lamentável num jornal de referência.

Gustavo Graça, Póvoa de Varzim

Ucrânia não pode ser tratada como um jogo

Está-se a mostrar ao exagero e no local o que pode ser ou vir a ser a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Está a ser mostrado até ao limite quem tem mais armas, para onde e como se deslocam, quem tem mais armazenamento, quem tem mais prática para fazer uma incerta guerra.

Pode-se falar do assunto, pode-se tratar de falar com todas as chefias dos países de um lado, e se possível do outro. Pode-se querer perceber as realidades, mas talvez seja exagerado “normalizar” um possível local de guerra. Não se pode, ou melhor não se deve, estar a encher tempos de antena com uma possível preparação de um cenário de uma possível futura guerra, como se tratasse de um jogo.

Tudo hoje se vive do imediatismo mediático, tudo tem de ser vivido muito rapidamente, em cima do acontecimento, ou se possível antecipando esse mesmo acontecimento. E depois saltar para outro imediatismo qualquer. Isto é perigoso, por se estar a banalizar algo grave de mais, que pode ser uma guerra, onde o pior do ser humano é vivido é mostrado ao vivo, como se tratasse de uma montagem de um filme, de um jogo, de um divertimento. Algo que é muito mais sério, muito perigoso e necessariamente para ser tratado com o cuidado que de facto deve haver. Não se deve esconder as realidades, mas também não se deve exagerar a mostrar só por mostrar, ou só para aumentar audiências.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto