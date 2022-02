Polícia dispersa manifestantes que bloqueiam ponte entre Canadá e EUA

Circulação na ponte Ambassador, que liga Windsor, no Ontário, à cidade norte-americana de Detroit, está interrompida há cinco dias.

A polícia canadiana começou a dispersar este sábado os manifestantes que bloqueavam uma importante ponte que liga o Canadá e os Estados Unidos, desafiando uma ordem judicial para desocupar o local, duas semanas após o início do movimento.

A circulação na ponte Ambassador, a fronteira terrestre mais movimentada da América do Norte, ligando Windsor, no Ontário, à cidade norte-americana de Detroit, continuava este sábado interrompida pelo quinto dia consecutivo, bloqueada por cerca de 15 camiões, automóveis e outros veículos.

“Pedimos a todos os manifestantes que ajam de forma legal e pacífica”, avisou a polícia de Windsor na sua conta no Twitter, avisando as pessoas para evitarem as áreas afectadas pelos protestos.

A polícia, de uniformes pretos com coletes amarelos, colocou-se atrás dos veículos que estavam a bloquear a passagem, formando uma fila na entrada da ponte e gritando para os manifestantes dispersarem. O número de manifestantes, que era de cerca de 200 na noite de sexta-feira, estava este sábado reduzido a pouco mais duas dezenas, depois de um juiz ter ordenado aos manifestantes que deixassem a ponte até às 19 horas locais (meia-noite em Lisboa) de sexta-feira.

O encerramento na segunda-feira deste importante posto fronteiriço já causou perturbações na indústria automóvel de ambos os lados da fronteira.

Washington tinha colocado o Governo canadiano sob pressão na quinta-feira ao pedir para usar “poderes federais” para resolver o impasse. E na sexta-feira, durante uma chamada telefónica com Justin Trudeau, o Presidente dos EUA, Joe Biden, falou directamente das “graves consequências” do bloqueio para a economia dos EUA.

Mais de 25% das mercadorias exportadas entre os Estados Unidos e o Canadá passam por esta fronteira.

Algumas horas mais tarde, Justin Trudeau indicou que as fronteiras “não iriam permanecer bloqueadas”, prometendo intensificar a repressão policial.

Afirmando que “todas as opções” estavam “sobre a mesa”, o primeiro-ministro canadiano também deixou claro que ainda não estava preparado para destacar o Exército, “um último, último recurso”.

Na sexta-feira de manhã, o primeiro-ministro de Ontário, a província onde se encontra a ponte Ambassador e a capital federal Otava, declarou o estado de emergência.

“Tomaremos todas as medidas necessárias para assegurar que a fronteira seja reaberta. E ao povo de Otava que está sitiado, digo: ‘Vamos assegurar-nos de que podem voltar à normalidade o mais depressa possível'”, disse Doug Ford numa conferência de imprensa.

Dois outros postos fronteiriços estavam também bloqueados: o primeiro, em Emerson, liga a província de Manitoba ao Dakota do Norte, enquanto o segundo liga Alberta ao estado norte-americano de Montana.