Gouveia e Melo cria grupo de trabalho para a reabilitação do Creoula

Impossibilitado de navegar, há vários anos, por falta de condições operacionais, o Navio de Treino de Mar (NTM) Creoula acaba de ser bafejado com uma ligeira brisa de esperança. Por decisão do novo Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), Gouveia e Melo, foi constituído um grupo de trabalho a fim de reabilitar o veleiro construído em 1937, “irmão” do Santa Maria Manuela e do Argus. Até ao final do ano, este grupo deverá identificar uma solução que permita viabilizar a reabilitação do navio, “considerando, nomeadamente, o financiamento, o conceito de emprego, os requisitos, o âmbito geral da intervenção e o modelo de procedimento contratual tendente à realização dos trabalhos”, adiantou o serviço de comunicação da Armada.