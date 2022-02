Perder as chaves não significa que esteja a perder a memória. Saiba como encontrar as suas coisas

Por vezes, a pessoa pode ser mais do que distraída, pode ter um transtorno de défice de atenção com hiperactividade (TDAH), que se caracteriza por traços como desatenção e impulsividade.

Quantas vezes, saímos de casa e voltamos para trás porque nos esquecemos de algo? Ou deixamos os óculos em cima da mesa do restaurante ou no interior do carro? Ou pomos o telefone no silêncio e depois não adianta ligar porque não vamos perceber onde o deixamos? Ou preparamo-nos para ver televisão e não encontramos o comando? Nessas alturas, perguntamo-nos o que se passa connosco, se estaremos a perder a memória. Não, respondem os especialistas.