Ricardo Horta deu a volta ao Paços no triunfo do Sp. Braga

Bis do bracarense evita novo deslize depois da derrota no derby minhoto e deixa pacenses em posição delicada.

Sp. Braga venceu, este sábado, por 2-1 - com um bis de Ricardo Horta (67 e 90') - na recepção ao Paços de Ferreira, em partida da 22.ª jornada da I Liga que deixa os minhotos na expectativa em relação ao que Benfica (3.º) e Gil Vicente (5.º) podem fazer nesta ronda em relação ao quarto classificado. Após quatro empates consecutivos, o Paços de Ferreira averbou nova derrota, ficando à mercê de Boavista, Tondela, Moreirense e Arouca.

Com apenas uma alteração no onze inicial - Matchoi no lugar de Nuno Santos -, o Paços de Ferreira contrariou a maior disposição ofensiva dos bracarenses (que apresentaram quatro novidades em relação à equipa titular no derby minhoto), beneficiando de alguma precipitação da equipa da casa, que teve nos pés de Vitinha (16') soberana oportunidade para marcar.

Os pacenses reagiram 20 minutos depois, por Denilson Jr, obrigando Matheus a impor-se, e concretizaram a ameaça num livre de Antunes, já no período de compensação da primeira parte (45+1'), com a bola a passar sob a barreira e a bater o guarda-redes do Sp. Braga.

No recomeço, Carlos Carvalhal esperou dez minutos antes de começar a mexer as pedras, lançando Buta, Abel Ruiz e André Castro. O Sp. Braga precisava contrariar um adversário que parecia confortável no jogo. Mas, sem grandes oportunidades para além de um remate de Rodrigo Gomes, o empate acabaria por chegar de bola parada, na sequência de um livre irrepreensível de Ricardo Horta (67').

Ao Paços de Ferreira competia decidir se estava disposto a arriscar para evitar o quinto empate consecutivo e somar os pontos necessários para se afastar da zona de risco, ou se o ponto que o 1-1 garantia satisfazia as pretensões pacenses. César Peixoto tentava uma posição de compromisso, arriscando o estritamente necessário sem descompensar a equipa enquanto o jogo caminhava para o final sem que Abel Ruiz lograsse assinar o golo do triunfo.

Na desinspiração do espanhol, emergiu de novo Ricardo Horta com o bis que levou os bracarenses a um triunfo importante para consolidar o quarto lugar do campeonato. Horta soma 13 golos e supera Taremi (12), ascendendo a terceiro na lista dos melhores marcadores da Liga.