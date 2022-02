Real Madrid com liderança menos segura

O Real Madrid ficou um pouco menos seguro na liderança da liga espanhola, ao empatar 0-0 na visita ao estádio do Villarreal, em jogo da 24.ª jornada da prova.

A equipa treinada pelo italiano Carlo Ancelotti passou a deter quatro pontos de vantagem sobre o Sevilha, segundo classificado, que na sexta-feira se impôs por 2-0 na receção ao Elche, na partida de abertura da ronda.

O melhor ataque do campeonato, com 48 golos marcados, foi incapaz de quebrar a boa organização defensiva dos anfitriões - que, na primeira parte, criaram muitas dificuldades ao Real Madrid -, tal como aconteceu no embate da primeira volta, no qual também se registou um nulo.

Luka Jovic, que tinha entrado em campo aos 75’, poderia ter premiado a melhoria dos “merengues” na segunda parte, mas o “chapéu” do avançado sérvio acertou na barra, já aos 90'+2’, e a recarga de Nacho Fernández encontrou a oposição de Serge Aurier em cima da linha de golo.

Jovic tinha substituído o galês Gareth Bale, que foi titular pela primeira vez desde 28 de Agosto de 2021, na terceira jornada, mas não fez esquecer o avançado francês Karim Benzema, talvez o jogador mais influente do Real Madrid, a recuperar de problemas físicos.

Além de ter permitido a aproximação do Sevilha, a equipa da capital espanhola pode também ver a vantagem reduzir-se para o Bétis, terceiro classificado, e o rival Barcelona, quarto, que no domingo visitam o Levante e o Espanyol, respectivamente, apesar de estarem a 14 e 16 pontos de distância.

No primeiro jogo realizado hoje, uma grande penalidade desperdiçada pelo avançado Santi Mina, aos 84’, impediu o Celta de Vigo, nono classificado, de se impor no reduto do Cadiz, 18.º e antepenúltimo colocado, onde se registou também uma igualdade 0-0.