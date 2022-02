Manchester City goleia antes de defrontar o Sporting

O Manchester City preparou-se para a visita a Alvalade na próxima terça-feira com uma tranquila vitória por 0-4 sobre o Norwich em jogo a contar para a 25.ª jornada da Premier League inglesa. Este triunfo mantém os “citizens” seguros no comando, com 63 pontos, mais 12 que o Liverpool, que tem menos dois jogos disputados.

O adversário do Sporting nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões teve um sábado bem mais tranquilo do que a sexta-feira dos “leões” no Dragão. Com dois dos seus três portugueses no “onze” (Dias e Bernardo foram titulares, Cancelo ficou no banco), a formação orientada por Pep Guardiola teve em Raheem Sterling a sua grande figura. O internacional inglês marcou três golos (31’, 70’ e 90’), o último dos quais na recarga de um penálti que o próprio falhou. Entre os golos de Sterling, Foden marcou aos 48’.

Com este triunfo, o City segue numa série de 15 jogos consecutivos sem perder na Premier League, sendo que apenas tem um empate neste período – 1-1 com o Southampton no final de Janeiro. A última derrota no campeonato inglês aconteceu em Outubro do ano passado, com o Crystal Palace.