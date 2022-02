Jogos com História: o melhor “Barça” de Guardiola

O Mundial de clubes está a disputar-se nos Emirados Árabes Unidos e continua o seu caminho para a plena afirmação no calendário internacional. Europeus e sul-americanos dominam, mas a Europa não perde uma final desde 2012. A decisão mais desnivelada de sempre aconteceu em 2011, com o Barcelona de Messi a arrasar o Santos de… Neymar.

“Esse dia foi o meu topo.” A certeza é de Pep Guardiola, citado pelo jornalista Martí Perarnau, autor de livros sobre o treinador. E a frase diz tudo sobre a exibição da equipa do Barcelona na final do Mundial de clubes de 2011, quando a equipa catalã triturou o Santos e conquistou o troféu com uma vitória por 4-0. Havia no ar um cheiro a desafio, mas o melhor “Barça” da era Guardiola foi sublime.