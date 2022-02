O efeito Rangnick é uma chicotada psicológica ao contrário

Desde que o treinador alemão chegou a Old Trafford, o Manchester United ganhou menos de metade dos jogos. Neste sábado, empatou com o Southampton em casa. Ronaldo ainda não marcou em 2022.

O Manchester United é uma equipa sem rumo e isso ficou mais uma vez demonstrado neste sábado em Old Trafford, num empate (1-1) frente ao Southampton em jogo da 25.ª jornada da Premier League inglesa. Foi o terceiro empate consecutivo para os “red devils”, que continuam a marcar passo na corrida por um lugar que lhes permita jogar na Liga dos Campeões da próxima época – seguem em quinto lugar, com 40 pontos, tantos como o quarto classificado, o West Ham, mas pode ser ultrapassados por Arsenal e Tottenham, que têm menos jogos disputados.

O United, com Cristiano Ronaldo de regresso ao “onze” (mais Dalot e Bruno Fernandes), até nem entrou mal no jogo, colocando-se em vantagem logo aos 21’, por Jadon Sancho, mas pouco mais fez depois disse e os “saints” fizeram por justificar o golo do empate que iria alcançar aos 48’ por Che Adams.

Este foi mais um resultado decepcionante para o United sob o comando de Ralf Rangnick, nomeado como substituto de Solskjaer até ao final da temporada. E não são nada evidentes as melhorias com o alemão em relação ao norueguês. Em 13 jogos com Rangnick, o United ganhou apenas seis, empatou outros seis (um deles que terminou em derrota nos penáltis na FA Cup com o Middlesbrough) e perdeu um.

E Cristiano Ronaldo também não tem conseguido fazer a diferença neste United, atravessando uma preocupante seca de golos. O avançado português leva 14 golos marcados na presente temporada, mas ainda não fez qualquer golo em 2022.