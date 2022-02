O hífen entre Portugal e França continua em construção

Os 480 eventos que até Outubro mobilizarão, num vaivém permanente entre Portugal e França, cerca de 500 artistas, mas também uma expansiva comunidade de pensadores, investigadores, agitadores, facilitadores e outros fazedores, são a medida oficial da operação de diplomacia cultural bilateral que este sábado se põe em marcha, com a inauguração de uma escultura concebida por Pedro Cabrita Reis para os Jardins das Tulherias, numa parceria com o Museu do Louvre, e um concerto de Maria João Pires, acompanhada pela Orquestra Gulbenkian, na Philharmonie de Paris – dois dos mais altos lugares (afrancesemos desde já, para não nos perdemos na tradução depois…) da cultura francesa. Mas há outra maneira de contar – e, hélas, conta-se pelos dedos de uma só mão – o tamanho do famoso hífen entre os dois países que até Outubro a Temporada Cruzada quer activar e robustecer. No mesmo ano em que, ao mais alto nível, os governos de Lisboa e Paris engendraram uma programação cultural esmagadora para afirmar afinidades e promover uma relação apontada como modelo aspiracional para uma Europa “mais inclusiva e durável”, como se lê no editorial do Presidente Emmanuel Macron, surgiram apenas cinco novas vagas para professores de Português no ensino público francês – contra as 320 que foram criadas para o ensino do Espanhol. Mesmo se “a presença dinâmica em França dos luso-descendentes” merece um elogio logo no primeiro parágrafo do programa e a intenção de “promover a aprendizagem das línguas e reforçar o plurilinguismo” seja convocada logo a seguir.