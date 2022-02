Dark web: como funciona o “canto” da Net usado para o plano de ataque em Lisboa?

Foi através dos conteúdos que consumia e do que publicava na dark web que a Polícia Judiciária foi alertada para o caso do estudante que estava há meses a planear atacar os colegas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa pelas autoridades estrangeiras, que encontraram indícios do planeamento de um ataque. A dark web é conhecida por ser um paraíso para actividades ilegais, mas o que mais se sabe sobre esta parte mais obscura da Internet e sobre o seu funcionamento?