“Um megaministério para a Educação diminuirá a capacidade de diálogo com o Governo”

O presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Pedro Dominguinhos, lembra as dificuldades vividas pelo sector durante o Governo PSD-CDS, em que o ensino superior e a ciência estavam integrados no Ministério da Educação para justificar a oposição a uma possível alteração na orgânica do Governo nestes domínios. A “capacidade de afirmação” dos politécnicos nos últimos anos também foi fruto de maior sintonia com a tutela, sublinha.