Há cinco partidos a recorrer contra a anulação dos votos dos emigrantes. E agora?

Há cinco partidos que recorreram junto do Tribunal Constitucional da decisão de anulação de 157.205 votos, ou seja, 80,32% dos 195.701 votos recebidos do círculo eleitoral da Europa. PAN, Livre, Chega, Volt Portugal e Movimento Alternativa Socialista discordam da decisão de anulação dos votos dos emigrantes, que decorreu da reclamação apresentada pelo PSD contra os votos que foram apresentados sem fotocópia do cartão de cidadão, como pede a lei. O Tribunal Constitucional terá agora até terça-feira para tomar uma decisão e só depois disso podem ser fechados os resultados finais destas eleições legislativas.