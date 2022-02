Vem aí uma cooperação estratégica acutilante?

As oportunidades, os instrumentos e os riscos e do Presidente da República perante a maioria absoluta do PS.

É da história da democracia que os segundos mandatos presidenciais trazem consigo maiores atritos entre os chefes de Estado e do Governo. Foi assim com Ramalho Eanes, com Mário Soares, com Cavaco Silva e até Jorge Sampaio, e muito se tem conjecturado como será com Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo agora, perante a (inesperada) maioria absoluta do PS de António Costa. Mas talvez a notícia da morte da coabitação pacífica entre os actuais chefes de Estado e do Governo seja manifestamente exagerada.