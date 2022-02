No Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, cinco eventos para as celebrar

Um livro que homenageia as jovens entusiastas da ciência, um webinar sobre o universo com um painel de investigadoras, palestras e programas personalizados. O Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, que se assinala esta sexta-feira, 11 de Fevereiro, é celebrado de maneiras diferentes, muitas delas online.

Esta sexta-feira, 11 de Fevereiro, assinala-se o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, com o mote “equidade, diversidade, e inclusão: a água une-nos”. Organizações como a Royal Academy of Science International Trust (RASIT) e as Nações Unidas continuam a trabalhar para conquistar igualdade na ciência, tecnologia e inovação de acordo com os objectivos estabelecidos na Agenda 2030 da ONU. Esta 7.ª edição pretende continuar a incentivar o reconhecimento das mulheres na ciência, “não apenas como beneficiárias, mas também como agentes de mudança, inclusive para acelerar o progresso rumo ao cumprimento do ODS (Objectivo de Desenvolvimento Sustentável) 6: água limpa e saneamento”.

O Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência foi instituído em 2015 pela ONU para reconhecer o papel vital das mulheres no desenvolvimento de várias áreas da ciência e da tecnologia. Em Portugal, de um total de 66.044 investigadores, 42% são mulheres. De acordo com o Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional de 2020 (IPCTN), as mulheres destacam-se nos sectores do Estado, correspondendo a 61% dos investigadores, 54% nas instituições privadas e 52% no ensino superior.

Por todo o mundo celebram-se os feitos das mulheres nas diversas áreas da ciência e, em Portugal, são várias as iniciativas a decorrer, online e em formato presencial.

Webinar: As Três Mensageiras do Universo

Luz, partículas e ondas gravitacionais. São estas as três formas que o ser humano utiliza para explorar o universo e uma das pontes entre Física de Partículas e a Astrofísica, que unem cientistas de áreas diferentes na investigação do desconhecido. São também o ponto de partida para o webinar do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IAstro), em conjunto com o Laboratório de Instrumentalização e Física Experimental de Partículas (LIP), numa sessão que convida o público a compreender a janela que a ciência abre para o cosmos. A iniciativa conta com duas investigadoras que juntam diferentes perspectivas sobre formas de observar e perceber o universo: Sofia Andringa, do LIP, especializada em Física Experimental de Partículas, e Lara Sousa, do IAstro, cujos interesses de investigação se focam na Cosmologia.

A partir das 16h, as investigadoras estarão em directo dos canais de YouTube do IAstro e do LIP para falar sobre o tema e responder às perguntas do público.

Lançamento do livro Raparigas na Ciência

Para assinalar este dia, a Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica vai lançar a primeira edição do livro Raparigas na Ciência, desenvolvido a par do projecto “Mulheres na Ciência”, de 2016, com o objectivo de aumentar o debate acerca da importância da participação de mulheres em áreas diversas da ciência e inspirar gerações futuras. O livro compila os rostos de 115 estudantes de todo o país – desde o primeiro ciclo até ao ensino superior – que, de alguma forma, se dedicaram à ciência durante o seu percurso escolar.

O lançamento vai acontecer no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, com transmissão via streaming no canal de YouTube do Pavilhão do Conhecimento, a partir das 11h.

Sessão comemorativa no Politécnico de Viana do Castelo

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) vai promover – entre as 14h30 e as 16h30 – diversas actividades, para assinalar este dia. A sessão decorre na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do IPVC.

Durante a tarde, a tenente-coronel Diana Dias, da Comissão de Perspectivas de Género da NATO e coordenadora do Gabinete da Igualdade do Ministério da Defesa Nacional, vai partilhar algumas das dificuldades que viveu com as suas escolhas profissionais e desafios que sentiu, enquanto mulher, para conciliar a vida profissional, familiar e pessoal. Está agendada, também, uma tertúlia e serão partilhados testemunhos de estudantes, diplomadas e investigadoras que agora exercem na área.

Webinar da Câmara Municipal de Paredes com cientista

Para comemorar a data, a Câmara Municipal de Paredes vai realizar uma sessão online com a cientista Cecília Leal, professora associada do departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e natural de Lordelo. A sessão vai ser transmitida na página de Facebook do município de Paredes a partir das 21h desta sexta-feira.

Conversa com investigadora nos Açores

Para comemorar o dia, o Expolab – Centro de Ciência Viva vai promover uma conversa entre Diana Linhares, investigadora no Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR), e os alunos da Escola Secundária de Lagoa, em São Miguel.

Texto editado por Ana Maria Henriques