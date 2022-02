Líderes republicanos tentam esquecer queixas de fraude sem perder eleitores de Trump

Declaração do Comité Nacional Republicano que descreve a invasão do Capitólio como “discurso político” pôs em evidência a tensão no partido. Para uns, é preciso centrar as atenções nos fracassos de Biden; para outros, não há vitórias sem apoio incondicional a Donald Trump.

Uma advogada norte-americana especialista em leis eleitorais, Monique Miles, uma republicana nomeada há um mês para a equipa do novo procurador-geral do estado da Virgínia, demitiu-se na quinta-feira, depois de ter sido confrontada com as suas mensagens de apoio à invasão do Capitólio dos Estados Unidos, a 6 de Janeiro de 2021.